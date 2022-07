Continua a preoccpuare la situazione legata al futuro di De Ligt che, con molte probabilità lascerà Torino prima dell'inizio della nuova stagione. La Juve sta infatti lavorando su vari fronti per non restare scoperta nel caso in cui l'ex Ajax decida definitivamente di partire e i nomi annotati dai dirigenti della Continassa sono diversi. Oltre ai già noti Koulibaly e Bremer infatti, in queste ultime ore sembra essere ritornato di moda anche il nome di Presnel Kimpembè, continuando così a tenere vivo l'asse che collega Torino a Parigi.