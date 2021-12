L'ex CFO, ora al Tottenham, ragiona sul mercato di gennaio e pensa a come rinforzare la squadra di Antonio Conte già a gennaio. Ecco perché potrebbe pescare un paio di rinforzi in quella Juventus che è stata casa sua fino a poco tempo fa e da cui proprio per il Tottenham ha già preso anche Cristian Romero. Ora ha due nuovi obiettivi.Una situazione che potrebbe riproporsi con Weston. Paratici si è innamorato di lui quando era allo Schalke 04 e dopo averlo portato alla Juve spera di ripetersi. Servono però 35 milioni di euro per convincere Cherubini e Allegri che in lui ha trovato una delle poche soluzioni affidabili a centrocampo. La stessa cifra può essere chiesta per Dejan, altro pupillo di Paratici. La Juve non ha intenzione di svenderlo, ma può fare a meno di lui in caso di un'offerta importante. Un sacrificio necessario. Il Tottenham ci pensa, due colpi, oltre 70 milioni e la Juve aspetta