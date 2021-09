C’è Dusan Vlahovic nella lista dei desideri della Juventus, ormai da tempo. E l'assalto per il 2022 è previsto. Il talento serbo, scrive il QS, è in scadenza con la Fiorentina nel 2023 e tutte le big d’Europa spingono per accaparrarselo. La Juve, tra un anno, potrà trovarsi nella condizione di decidere tra l’acquisto di un nuovo attaccante e il riscatto di Morata, fissato a 35 milioni.