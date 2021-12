Le recenti parole di Mino Raiola hanno spaventato i tifosi bianconeri. De Ligt via dalla Juve? Per il suo agente è necessario, per lui... chissà. E il club bianconero, forte del contratto esistente, ha le idee chiare: permanenza. L'idea della Juve è quella di costruire la difesa del futuro sul classe '99, considerato intoccabile da parte della società. Per questo il club non ha gradito le parole del suo agente, che ha lasciato intendere un futuro lontano dalla Juve per de Ligt. Il difensore ha un contratto fino al 2024 ed è il giocatore più pagato della rosa: l'ingaggio è di 8 milioni di euro netti più 4 di bonus; la Juve deve pagare ancora 30 milioni dei 75 previsti all'Ajax, e a fine stagione si attiverà la clausola rescissoria inizialmente da 125 milioni e che salirà a 140 alla fine della prossima stagione.