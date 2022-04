6









Mattia De Sciglio sembrava essere ai margini della Juventus. La scorsa stagione il prestito al Lione per trovare spazio, i pochi minuti concessi nella stagione precedente da Maurizio Sarri. Fino al ritorno di Massimiliano Allegri. De Sciglio è un fedelissimo del tecnico toscano che infatti già aveva seguito dal Milan alla Juventus. Proprio per questo la fiducia al terzino milanese è ancora rinnovata. Il giocatore sulla corsia destra ha sempre garantito prestazioni sufficienti seppur spesso finito nel mirino delle critiche. Ora per lui è pronto il rinnovo.



LE CIFRE - Come riferisce Calciomercato.com mancano solo la firma e l'annuncio. De Sciglio prolungherà il contratto con la Juve di altre tre stagioni, spostando la scadenza al 30 giugno 2025, accettando anche i parametri di ingaggio imposti dal nuovo corso bianconero: addio a uno stipendio da 2,7 milioni netti l'anno, si riparte con un ingaggio da 1,5 milioni circa bonus inclusi.