Una delle priorità della Juventus è rinforzare il parco centrocampisti. Nell’ultimo periodo si era vociferato il nome di Thomas Partey, centrocampista dell’Atletico Madrid gradito dai bianconeri, che ora, però, sarebbe protagonista di un allettante scambio di mercato. Come riporta ESPN, l’Arsenal ha da tempo messo nel mirino il ghanese classe ’93 e per abbassare il prezzo del cartellino (60 milioni di sterline), vorrebbe inserire nell’affare Lacazette, attaccante dei Gunners che tanto piace al tecnico dei Colchoneros Diego Simeone. Al netto di questa operazione, l’obiettivo più caldo per il centrocampo della Juventus resta Arthur del Barcellona.