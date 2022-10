Le attenzioni in casa Juve sono tutte rivolte al big match di questa sera contro il Milan, ma i rumors di mercato continuano inevitabilmente a farsi sentire dalle parti della Continassa. Una situazione alla quale bisogna prestare la dovuta attenzione riguarda l'ex Sassuolo Manuel Locatelli, accostato all'Arsenal nella scorsa settimana. Stando alle ultime indiscrezioni infatti, i Gunners non avrebbero mollato la presa e starebbero sondando il terreno in vista della finestra di gennaio.