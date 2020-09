1









Cosa definisce il valore di un giocatore? Prima di tutto, la materia prima e cosa dimostra sul campo. Di conseguenza il suo appeal sul mercato: più alta è la richiesta, più forza contrattuale risiede nelle mani del proprietario del cartellino. E dunque può alzare il prezzo. È quello che è successo ad Houssem Aouar, astro luminoso della passata stagione del Lione che ha trascinato fino in semifinale di Champions League. La Juventus lo segue interessata da tempo, ma con il passare del tempo ha dovuto registrare la concorrenza di top club europei come Manchester City e Real Madrid. Come riporta fichajes.net, c’è anche l’Arsenal che vorrebbe sferrare il fendente decisivo per portare il centrocampista a Londra, con un’offerta da 50 milioni di euro, a fronte della richiesta di 70.