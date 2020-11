Stasera Merih Demiral incontra con la sua Turchia l’Ungheria di Dominik Szoboszlai, talento puro del Salisburgo appuntato da Fabio Paratici nel suo famoso pizzino. Il centrocampista è diventato oggetto di desiderio di molti top club, non solo italiani (Milan e Inter), ma soprattutto esteri. Come riporta la stampa inglese, sarebbe l’Arsenal il club più avanti nei discorsi per l’acquisto di Szoboszlai. In Germania rimane viva la pista Lipsia, club appartenente alla galassia Red Bull assieme al Salisburgo.