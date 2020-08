Tra le tante motivazioni con cui un grande club ha successo, c’è anche la sua capacità nello scovare gli enfant prodige in giro per il mondo, per lanciarli nel calcio che conta sperando di aver trovato il crack generazionale. Un po’ quella che sta sperando in questo momento l’Arsenal, ad un passo dal classe 2003 Joelson Fernades dello Sporting Club. È quanto riporta il Mirror, che sottolinea come in patria lo abbiano già rinominato il ‘nuovo Cristiano Ronaldo’.