Non è un periodo facile per Manuel, in cerca della migliore condizione fisica per riprendersi la sua tanto amatadopo aver perso un po' di terreno nelle gerarchie della squadra bianconera. Tocca a lui, ora, convincere Massimilianoper tornare a indossare la maglia da titolare e respingere le sirene del mercato, e in particolare la corte dell'che di recente ha fatto un sondaggio per capire le intenzioni del giocatore. Per ora, comunque, Manuel vuole solo la Juve, e lo ha dimostrato anche in estate: come svelato da Calciomercato.com, infatti, nei mesi scorsi il centrocampista classe 1998 aveva declinato una proposta del, giurando fedeltà alla Vecchia Signora.