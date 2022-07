Resta difficile la situazione di. Secondo La Gazzetta dello Sport, il desiderio del centrocampista dellaè ancora quello di tornare al, un trasferimento per il quale tuttavia non sembrano esserci le condizioni, nonostante un ammiccamento tra il giocatore e il tecnico blaugrana Xavi. Chi potrebbe rifarsi sotto, invece, è l', che aveva già fatto un serio tentativo per lui a gennaio: il maggiore ostacolo rimane sempre l'alto ingaggio del brasiliano, che continua a spaventare le possibili pretendenti.