L'Arsenal sta trattando con la Juventus non solo l'acquisto in prestito di Arthur, ma vorrebbe inserire nella trattativa anche il terzino brasiliano Danilo.



Del ritorno in campo di Danilo, ha parlato così Landucci in conferenza stampa: "Danilo è uno di quei giocatori con esperienza, di spessore alto. Sono contento che abbia fatto 60 minuti. Da centrale ti gestisci meglio, poi ha lavorato con voglia. E' un ragazzo positivo, lui porta bene. Professionista non serio, di più".