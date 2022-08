Come racconta Tuttosport, alla Juve "serve un, anzi serve proprio il serbo e basta". Per il quotidiano, infatti, ci vuole un elemento in grado di saltare l’uomo, di spingere e anche di dare una mano in fase di non possesso, di metterci qualità senza dimenticarsi della quantità. Questo permetterebbe ad Allegri di schierare Di Maria nel suo ruolo naturale a destra, senza costringerlo a svariare un po’ qua e un po’ là per cercare l’invenzione tra le linee e darebbe al Conte Max un’alternativa aspettando il ritorno di Federico Chiesa.