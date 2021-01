Fin dal primo momento l'impressione non è stata buona ieri dopo il contatto tra la gamba di Hamed Traorè del Sassuolo e quella di Paulo Dybala. L'uscita dal campo "zoppa", le successive parole di mister Pirlo che hanno parlato di "contusione al collaterale del ginocchio sinistro"... Insomma, tutte le avvisaglie per un infortunio non troppo leggero c'erano. Ma vedendo da vicino l'attaccante della Juventus entrare al J Medical per gli accertamenti, si tocca con mano la possibile entità delle sue condizioni: capo chino, tristezza evidente, tutore alla gamba interessata e ingresso zoppicante nella clinica bianconera.

In attesa degli esami e del loro esito, qui di seguito potete vedere foto e video di Dybala alla Continassa stamattina