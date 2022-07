In teoria potrebbe anche bastare cosi, con i colpi di Paul Pogba e di Angel Di Maria che hanno già saziato la tifoseria bianconera, eppure di tasselli da mettere al proprio posto ce ne sono diversi. Uno sembra essere stato risolto ed è legato all'arrivo di Andrea Cambiaso che, con ongi probabilità andrà a ricoprire un ruolo da titolare sulla corsia di sinistra. Questo ovviamente ridurrà le chance di restare a Torino sia per Luca Pellegrini, quanto per Alex Sandro, entrambi ancora alle prese con quelle che saranno le sorti del loro futuro. A fronte di buone offerte infatti, Madama potrebbe anche decidere di sacfrificare i due esterni.