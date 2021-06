Nicolò Fagioli è uno dei giovani nomi juventini attorno al quale in questi anni si è creato il maggior hype, come si dice al giorno d'oggi. Un fantasista completo, con le stimmate del fuoriclasse ancora rimaste a maturare e forgiarsi nella Juve Primavera e nell'Under 23.

Queste "stimmate" furono riconosciute proprio due anni fa da Massimiliano Allegri, che indicò il classe 2001 Fagioli come un giocatore delizioso da veder giocare. Il ragazzo ha esordito in prima squadra quest'anno, in Coppa Italia, ma non ha quasi mai avuto spazio da parte di Andrea Pirlo. E ha finito per essere inserito, insieme ai vari Dragusin, Frabotta, Rafia etc etc nel calderone delle possibili pedine di scambio sul mercato.

C'è da chiedersi, però, se il ritorno sulla panchina bianconera di Allegri possa cambiare le sorti di Fagioli, rendendolo un inamovibile talento su cui puntare per la prossima stagione. Stando alle informazioni in nostro possesso, in realtà, è vero che Fagioli parteciperà sicuramente al ritiro estivo bianconero per essere valutato a fondo dall'allenatore toscano e dal suo staff, ma la sua presenza in prima squadra nel 2021-2022 è tutt'altro che scontata.

Al momento, sembra infatti più probabile che Fagioli venga non certo venduto, ma comunque mandato in prestito a farsi le ossa. Non un profilo su cui puntare subito, insomma, ma da tenere ben monitorato e da far sviluppare in categorie superiori alla Serie C.

Ciò detto, ci sarà un bel mese estivo abbondante per mettersi in mostra e far prendere alla Juve una decisione certa.