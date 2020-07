Come rivela Repubblica, i numeri di Ronaldo su calcio da rigore sono incredibili. Scrive l'edizione online del quotidiano: "Nella sua carriera CR7 ha messo a segno 125 rigori sbagliandone 23: una percentuale realizzativa superiore all'84%. Migliore, ad esempio, anche di quella di Roberto Baggio, che con l'82% di realizzazioni è uno dei migliori della storia della Serie A. C'è un aspetto che i numeri non riescono a descrivere: dal dischetto Cristiano Ronaldo ha risolto i problemi della Juventus in cinque occasioni nei suoi due anni in bianconero, soprattutto nei finali di partita. Perché i rigori, così come i gol, si contano ma si pesano anche. Il primo penalty decisivo arrivò lo scorso anno, nella rimonta Champions contro l'Atletico Madrid: un duello personale tra Ronaldo e i Colchoneros concluso con la rete del 3-0 al 41' della ripresa, la terza del portoghese, che ha regalato la qualificazione ai quarti alla squadra di Allegri. Poco più di un mese prima, ancora una volta nel finale, Ronaldo completò la rimonta sulla Lazio dando l'impulso decisivo alla fuga scudetto: dopo l'autogol di Emre Can la Juventus soffrì parecchio l'intraprendenza laziale, strappando il pari con Cancelo e segnando a due minuti dalla fine il rigore del 2-1".