Juan Cuadrado, come abbiamo avuto modo di spiegare nei giorni scorsi, è un giocatore imprescindibile per Andrea Pirlo. La sua valenza è anche e soprattutto quella di "equilibratore" nello scacchiere bianconero. Un ruolo evidenziato anche oggi dalla Gazzetta dello Sport: "Cuadrado è la miglior medicina possibile: il CR7 dell'equilibrio. Tatticamente è stato l'uomo più importante per Sarri e lo è anche per Pirlo. Quarto difensore, play laterale, ala offensiva: scala di funzione in funzione al momento giusto. Anche con la Lazio sarà determinante nelle due fasi: per intercettare gli incursori di Inzaghi e per affondare oltre il non insormontabile Fares, anche perché da quel lato Acerbu, braccetto mancino per emergenza, è meno abituato di Radu a scalare in fascia per chiudere. A Morata e Ronaldo non mancheranno rifornimenti da destra".