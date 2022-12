Come racconta il Corriere dello Sport, una rifondazione societaria per quel che riguardaè comunque in programma, ma date le circostanze è stata rimandata di qualche mese. Con una figura chiave da cui dipenderanno le scelte future, è quella di Maurizio Scanavino, direttore generale in carica dallo scorso 28 novembre e amministratore delegato indicato da Exor, ruolo che ricoprirà ufficialmente dal prossimo 18 gennaio quando verrà nominato in sede di assemblea degli azionisti.