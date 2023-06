Nella gallery le reazioni dei tifosi della Juve con i commenti sulla vicenda.

In casa Juve e soprattutto tra i tifosi si torna a parlare anche delle vicende giudiziarie. In questo caso però, giustizia ordinaria e non sportiva. Il giudice dell'inchiesta preliminare infatti,d. Nelle motivazioni di far cadere tale reato, viene spiegato che "anche ritenendo accertata la natura fittizia o artificiale dei valori contrattuali, non appare ravvisabile in capo alla Juventus un concreto vantaggio fiscale".Una notizia che chiaramente non lascia indifferenti i sostenitori bianconeri, ancora più perplessi per quanto accaduto negli ultimi mesi e la penalizzazione di 10 punti che ha impedito alla Juve di partecipare alla prossima Champions League, con tutte le conseguenze annesse.