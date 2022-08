Dal sito ufficiale dellaL'urna di Champions League ha previsto subito una sfida emozionante per Angel Di Maria, che incontrerà la squadra con la quale ha giocato fino alla scorsa stagione, il PSG.Ma andiamo alla scoperta dei nostri avversari, uno per uno.Campione di Francia, finalista nel 19/20, semifinalista nel 20/21, è l'avversario più forte nel girone, Attualmente primo in Ligue 1 con 9 punti in 3 giornate, ha vinto lo scorso campionato con 86 punti in 38 giornate, +15 sul Marsiglia secondo. Sono 8 i precedenti con la Juventus, che ne ha vinti 6, segnando 17 gol e subendone 6.Anche coi portoghesi ci sono partite che restano nella memoria, anche se i precedenti sono a favore dei lusitani, che hanno vinto 4 volte su 6, contro un successo bianconero. Sette le reti portoghesi, cinque le juventine nella storia. Attualmente la squadra di Lisbona è terza nel campionato portoghese, 6 punti in 2 giornate con una partita in meno (-3 dalla capolista Porto). Terza è stata anche la posizione del campionato scorso, con 74 punti, a -17 dal Porto Campione di Portogallo. Lo scorso anno in UCL il Benfica si è fermato come la Juve agli ottavi, eliminato dal Liverpool.Un doppio 1-0 datato 2009 costituisce il precedente in Champions League fra Juventus e Maccabi. A Torino segnò Chiellini, a Tel Aviv, dove si giocò la gara, Camoranesi. Attualmente la squadra israeliana, campione in carica con con 78 punti in 36 giornate a +8 sul Apoel Be’er Sheva, deve iniziare il suo percorso in campionato: esordirà sabato, quasi in contemporanea alla Juve, alle 19. Nella scorsa stagione di UCL stato eliminato ai preliminari dal Kairat. Ha partecipato alla Conference League, quarto posto nel girone con Feyenoord, Union Berlino e Slavia Praga.