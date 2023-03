Dal sito dellaLa Juventus ospita la Sampdoria all'Allianz Stadium domenica. La partita, 26ª giornata di Serie A avrà inizio alle 20:45 e vedrà la Juve cercare di allungare una striscia vincente di sette partite sulla squadra della Liguria.La Samp è all'ultimo posto in classifica con Cremonese a 12 punti in 25 partite.LA STAGIONE FINORALa Sampdoria ha pareggiato tre delle sue ultime cinque partite di campionato, lo stesso numero di pareggi delle precedenti 24 partite della competizione, ma ha vinto l'ultima volta il 4 gennaio - il primo fine settimana dopo la Coppa del Mondo - contro il Sassuolo.Complessivamente, la Samp ha vinto solo due volte in tutta la stagione e non ha portato a casa 3 punti in nove giornate di campionato.La mancanza di gol è stato il principale ostacolo della squadra blucerchiata, che ha il peggior attacco tra le prime 5 leghe europee, avendo segnato solo 11 gol finora, non riuscendo a trovare la rete nel 64% delle partite disputate in questa stagione di Serie A (16/25).IN PANCHINAIl club ha deciso di cambiare allenatore già nella prima settimana di ottobre. Il secondo mandato di Marco Giampaolo alla guida della Samp si è concluso con due punti dalle prime otto giornate; Dejan Stanković è stato chiamato per rianimare la stagione blucerchiata. L'ex centrocampista di Lazio e Inter ha lasciato il suo incarico di allenatore della Stella Rossa di Belgrado per la sua prima esperienza come allenatore della prima squadra in Italia, lo stesso percorso che ha intrapreso come giocatore 24 anni prima.Il 44enne coach ha iniziato con un pareggio contro il Bologna, una sconfitta contro la Roma per poi ottenere la prima vittoria della squadra in campionato contro la Cremonese. Da allora, tuttavia, la sua squadra ha subito 10 sconfitte nelle successive 13 partite.