3









Sarà difficile voltare pagine, ma la Juventus deve raccogliere ogni forza residua per aprire un nuovo capitolo dell’era targata Pirlo, eliminato dalla Champins League. A partire dalla sfida di oggi con il Cagliari, contro cui sarà cruciale non incappare in un errore che in stagione si è ripetuto più volte. Recidivo. Il gol preso nei primi minuti di gioco: non è un caso, infatti, che dietro ad una sconfitta della Juve ci sia un approccio sbagliato



APPROCCIO SBAGLIATO - Come riporta La Gazzetta dello Sport, i bianconeri hanno perso cinque partite in stagione in cui si è presentata questa problematica: contro il Porto, all'andata, Ronaldo e compagni hanno subito due gol, uno dopo pochi minuti dal fischio d’inizio, l’altro sul nascere del secondo tempo. Contro il Barcellona Dembélé timbrò il cartellino dopo 14 minuti, la Fiorentina dopo tre mentre l’Inter, in campionato, dopo 12. Talvolta la Juve è riuscita a ribaltare l’approccio sbagliato, per esempio contro la Lazio, contro l’Inter in Coppa Italia, nel derby di Torino e contro il Ferencvaros, altre volte ha perso punti per strada, vedi Roma, Crotone e l’andata con il Verona.



LO STADIUM – Per di più, questo errore recidivo si è presentato in larga scala persino allo Stadium. La partita contro il Porto è stata la settima in stagione su 17 che la Juve si è trovata a rincorrere da una situazione di svantaggio. A volte può andare bene, altre male. E la vittoria, inutile, contro i portoghesi insegna.