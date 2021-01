La Juventus ha aperto la sua giornata social condividendo un'immagine di Demiral impegnato in un tackle durante l'ultima sfida contro il Sassuolo. Il difensore turco, al centro di alcune voci di mercato legate alla sua contrarietà rispetto al poco minutaggio concessogli. ha scalato in fretta le gerarchie viste le diverse defezioni nel reparto. Ora, il suo apporto alla squadra è fondamentale, in un periodo in cui la Juventus sarà impegnata in diverse sfide importanti. Lo stesso Demiral deve dimostrare di essere all'altezza di vestire la maglia bianconera con continuità e di essere l'uomo giusto per affiancare de Ligt nella difesa del prossimo futuro e, perché no, anche in quella del presente.