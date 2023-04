Il nuovo presidente della Juve, Gianluca Ferrero, ha rilasciato delle dichiarazioni a margine del raduno dei Club Juve, dove ha ribadito a chiare lettere cosa rappresenta la Vecchia Signora.SUI TIFOSI - 'La nostra forza siete voi, con la vostra vicinanza, con il calore che qui oggi è arrivato. Inutile nasconderlo, in questo momento stiamo attraversando un periodo complicato. Ma la vostra vicinanza e quella di tutti i tifosi fanno sentire la forza di questa squadra. Tutti stiamo facendo il nostro dovere in questa fase, voi come tifosi, la squadra in campo con una serie di vittorie. Le idee che verranno fuori da questa giornata potranno aiutarci in futuro per il nostro agire, ci potrete essere d’aiuto. È molto bello che dopo tanti anni siamo riusciti di nuovo a riorganizzare questo evento'.