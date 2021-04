In una lunga intervista a Tuttosport, il fratello di Moise Kean, Giovanni, ha parlato del futuro dell'attaccante del Psg - ma di proprietà dell'Everton - e nel mirino della Juventus: "Moise in Francia si trova molto bene ma io, da tifoso della Juve, spero torni in bianconero. E' il mio unico sogno, ma saranno lui e Raiola a fare la scelta migliore". Con queste parole il fratello ha strizzato l'occhio al club bianconero, che vorrebbe riportarlo a Torino dove ha fatto tutta la trafila fino all'arrivo in prima squadra.