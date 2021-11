Buone notizie per la, non convocato per la sfida dell'Olimpico vinta contro la, è pronto a rientrare. Lo ha annunciato lui stesso, ai microfoni di Sky Sport."Come sto? Bene, bene". Cosìall'ingresso del Pala Alpitour di Torino, dove assisterà alla finale delle Atp Finals tra. "Domani sono in squadra", si è limitato ad aggiungere l'argentino, assente ieri a Roma contro la Lazio per un problema a un polpaccio.- Contro ile l'quindi, Allegri avrà a disposizione tutti i suoi attaccanti. Ad oggi è difficile pensare a un Dybala titolare in entrambe le gare, che si disputeranno a pochi giorni di distanza. Ma il turno di riposo con la Lazio è stato deciso proprio per mettere in condizioni l'argentino di scendere in campo sia in Champions League sia nel turno di campionato immediatamente successivo. A prescindere dalla titolarità.Nel frattempo, un po' di tennis. Dybala assisterà infatti all'ultimo incontro delle Atp Finals tra Medvedev e Zverev: "Sarà una bellissima finale, una partita bella da vedere per il pubblico. Poi che vinca il migliore, sono due grandissimi giocatori".Accompagnato dalla fidanzata,, Dybala si è soffermato in particolare sul giocatore tedesco: "Quando gioca Djokovic tutti si aspettano che vinca, però Zverev ha fatto una bellissima partita e si merita di essere in finale". E su Sinner: "Purtroppo ha perso, ma è giovanissimo..."