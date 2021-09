. Il francese non prenderà parte alla partita di domani contro i liguri per un problema fisico. E' arrivato l'annuncio di Max Allegri, allenatore della Juve, in conferenza stampa: "non è nemmeno convocato. Ha preso un colpo alla caviglia, sente dolore e non si è allenato. Domani non ci sarà". Le sue condizioni saranno da valutare anche in vista dell'impegno infrasettimanale, in Champions League contro il Chelsea.