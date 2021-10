Le parole di Agnelli in conferenza stampa: "Rientreremo nei parametri del Financial Fair Play 2022/2023? Non ci sono problemi. Sembrava deluso. Sul 2023/2024 dovremmo valutare bene e capire quali saranno le nuove impostazioni del FPF, a livello Uefa ora è allo studio. Ci saranno nuovi parametri. Valuteremo poi il 2023/2024. Non abbiamo problemi". QUI la diretta della conferenza stampa