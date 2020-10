Nel corso delle frequenti dirette dall’Hotel Sheraton Milano, il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio ha dato per fatto il passaggio di Federico Chiesa dalla Fiorentina alla Juventus:. Domani mattina le visite mediche. La trattativa si è impennata proprio in queste ultime due ore, dopo che la dirigenza bianconera ha dato l’input decisivo a due cessioni in prestito, Douglas Costa al Bayern Monaco e Mattia De Sciglio al Lione. Linfa vitale, necessaria, per battere l’ultimo, importantissimo colpo di mercato ( QUI i dettagli dell’operazione Chiesa).