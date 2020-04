Un anno fa, oggi, la Juventus festeggiava il 37esimo scudetto della sua storia (compresi i due tolti da Calciopoli). La vittoria per 2-1 sulla Fiorentina, firmata dal gol di Alex Sandro e dall'autorete di Pezzella mettevano fine alla stagione dei bianconeri, di fatto con un mese e mezzo di ritardo. Pochi giorni prima, infatti, Matthijs de Ligt aveva eliminato i bianconeri dai quarti di finale di Champions League mentre la Coppa Italia era svanita già nel mese di gennaio quando l'Atalanta batté 3-0 i bianconeri a Bergamo. E un anno fa fu anche il giorno dello scudetto della Juventus Women, il secondo in due anni di storia. La società ha ricordato entrambi gli avvenimenti sui propri canali social.



