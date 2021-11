Tramite il suo sito ufficiale, lariassume per numeri ed episodi la gara dicontro il, con cui questa sera a Stamford Bridge i bianconeri si contenderanno il primo posto nel girone diAll'Allianz Stadium i bianconeri grazie ad una difesa attenta e ordinata sono riusciti a rendere assolutamente sterile il lungo possesso palla della squadra inglese (73%) che ha spesso manovrato nella metà campo dei padroni di casa (74% la supremazia territoriale del Chelsea) arrivando però a realizzare una sola conclusione nello specchio della porta difesa da. Per contro i bianconeri sono riusciti a capitalizzare al meglio il minor sforzo offensivo rispetto agli avversari, evidenziando alcuni difetti difensivi del Chelsea che potrebbero ripresentarsi nella gara in Inghilterra.Importante la palla gol pernel primo tempo. Il Chelsea manovra portando 9 giocatori oltre alla linea della palla e senza preoccuparsi delle marcature preventive. Due bianconeri vanno in pressing su Kovacic, costretto allo scarico indietro. Chiesa in pressing intercetta il passaggio e, superato l'avversario in velocità, si trova tutto il campo libero per arrivare alla conclusione in area inglese.Ecco invece il gol partita. Senza attaccanti di ruolo, Allegri gioca confalso nueve,in appoggio. Sul lancio di Bonucci e la spizzata di testa di Rabiot, i due bianconeri più avanzati manovrano velocemente nello spazio: Bernardeschi controlla la palla e subito lancia Chiesa che, partendo da una posizione più arretrata senza dare punti di riferimento alla difesa inglese, attacca lo spazio in profondità e arriva alla conclusione decisiva.