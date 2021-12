La prima partita del 2022, nonché del girone di ritorno di Serie A, della Juventus sarà quella dell'Epifania contro il Napoli ( covid e Asl permettendo?) . Una partita che rievoca sudori freddi ai tifosi bianconeri, se si ripensa alla gara d'andata disputata l'11 settembre allo stadio Maradona. Vantaggio Morata con un'azione di pura caparbietà, quella che Alvaro avrebbe poi faticato a mostrare, e ribaltone partenopeo nella ripresa firmato Politano-Koulibaly.Da quella sfida, oltre al 2-1 per il Napoli, la Juve si porta dietro anche una doppia statistica sconfortante: quella è stata la gara con meno possesso palla (32,6%) e con più tiri subiti (25) da parte dei bianconeri in questo campionato. Ma da lì al 6 gennaio sarà passato praticamente un girone. La situazione sarà pur cambiata da allora...Quello era un Napoli in crescendo, mentre la Juve era invischiata nelle mille difficoltà d'inizio stagione. In più la squadra di Allegri aveva assenti i sudamericani appena rientrati dalle nazionali, mentre a gennaio avrà ritrovato quasi tutti gli infortunati. Al contrario, saranno gli uomini di Spalletti a essere decimati tra infortuni e Coppa d'Africa. Che la Juve sia pronta al contro-ribaltone?