1









Nel suo editoriale su La Gazzetta dello Sport, Luigi Garlando ha analizzato la situazione in casa Juve: "CR7 è scattato quando tutti erano ancora fermi: 19° gol in campionato, 26° stagionale, 766° in carriera, a uno da Pelé. Lui c’è. La Juve no, perché la vera Juve mai si sarebbe fatta rimontare il vantaggio con il bisogno che ha di risalire la classifica. Invece l’ottimo Verona ha fatto 1-1, come all’andata, ha colpito una traversa e cercato la vittoria anche più dei bianconeri. A questa Juve, Pirlo fatica a dare cuore oltre che idee. Avrebbe potuto portarsi a un punto dal Milan e, complice la Roma, premeditare il sorpasso nel recupero col Napoli. Invece oggi Antonio Conte gioca per salire a +10 su Andrea Agnelli".