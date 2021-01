7









Come si valuta il mercato della Juventus? Prova a farlo La Gazzetta dello Sport: se "Arthur ha una quotazione spropositata (72 milioni) che non potrà mai essere giustificata dal rendimento", Kulusevski è partito forte salvo perdersi. A San Siro si sono viste qualità importanti ed è pertanto sulla via 'del recupero'. Occhio a McKennie: è lo juventino più bravo a inserirsi senza palla. Poi Morata, che ha impiegato solo un paio di partite per riconquistare l'intera tifoseria. Dunque, Federico Chiesa: viene dalla doppietta del Meazza, che "oltre a una continuità a cui non era abituato, è una convincente risposta a chi dubita che la quotazione sia in linea con le potenzialità".