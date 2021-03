Gigi Cagni, a TMW, ha parlato della Juventus e di Ronaldo: "Nel calcio si parla con sempre maggiore frequenza di sistemi di gioco, mai di come si fanno le barriere. Cristiano Ronaldo? Non sa come si fanno le barriere perché non doveva esserci lui lì. Il portiere Szczęsny, a mio avviso, ha delle responsabilità in occasione del secondo goal del Porto. Vuol dire che non si sono mai allenati sulla barriera. Se lo avessero fatto, non sarebbero andati uomini non adatti".