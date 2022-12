Come racconta Gazzetta, l’amichevole di oggi pomeriggio sarà importante anche per Federico, assente nei test contro Arsenal e Rijeka a causa di un affaticamento muscolare subito pochi giorni prima della trasferta di Londra. Per l’azzurro, reduce dal grave infortunio di un anno fa ai legamenti del ginocchio e dai tre spezzoni pre Mondiale (Psg, Inter, Lazio), quella di oggi sarà una tappa importante verso il pieno recupero.