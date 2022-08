La Juve tiene ancora viva la pista Alvaro. E approfittando del test con l’Atletico, il club bianconero proverà un’ultima volta a convincere gli spagnoli ad accettare una delle due proposte per lui. Come scrive la Gazzetta: "La prima: un altro anno di prestito oneroso, con riscatto nel 2023. Difficile però che i Colchoneros, dopo aver aspettato invano i 35 milioni pattuiti nel 2020 e mai arrivati nell’estate 2022, sposino di nuovo una formula simile. La seconda: una cessione a titolo definitivo a 15 milioni di euro. Cifra che all’Atletico potrebbe non bastare. E lo stesso Alvaro, da un po’ di tempo, si è convinto a ritagliarsi il suo ruolo a Madrid, senza forzare la mano. La Juve, però, vuole fare un ultimo tentativo guardando negli occhi tutte le parti".