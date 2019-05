La Juventus ha in mano il "sì" di Sergej Milinkovic-Savic: il centrocampista serbo si trasferirebbe volentieri a Torino, ma per la chiusura dell'affare manca il difficile accordo con la Lazio di Lotito, che ha abbassato le pretese rispetto a un anno fa ma continua a sparare alto. Per questo motivo, nonostante l'intesa di massima con l'entourage del giocatore, l'affare rimane complesso. Come riporta La Gazzetta dello Sport, l'alternativa "low cost" a centrocampo porta sempre ad Adrien Rabiot, che si svincolerà dal Paris Saint-Germain il 30 giugno: il francese arriverebbe a parametro zero, ma pretende un ingaggio importante.