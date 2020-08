È stata una precisa richiesta di Andrea Pirlo, ma la Juventus si è dovuta scontrare con le preste economiche del Sassuolo. Il Maestro stravede per Manuel Locatelli, regista della squadra allenata da De Zerbi, tanto da averne parlato con Fabio Paratici, che si è subito mobilitato per comprendere la fattibilità dell’operazione. Come riporta Sky Sport, nei summit andati in scena tra le parti, il Sassuolo ha chiesto 40 milioni di euro. La richiesta ha allontanato la Juve, che per il momento si è defilato nell’assalto all’ex centrocampista del Milan.