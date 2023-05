Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex allenatore dellaBeppeha preso le difese di Dusan, che allasta vivendo un momento complicato. Ecco le sue parole: "Ha avuto una stagione tormentata, in questa annata ha avuto parecchi infortuni che non gli hanno permesso di esprimersi come l’anno scorso. Queste stagioni, poi, trascinano problematiche. Si può fare anche l’esempio di Ciro Immobile. Non c’è da discutere sul suo talento. A 23 anni non si può mettere in discussione. La motivazione non può essere il gioco perché un attaccante di questo livello segna sempre. È una stagione travagliata".