#Vlahovic non partecipa al torello, lavoro a parte con Alex Sandro e De Sciglio#JuveSpoting pic.twitter.com/Lvpxwzawjm — ilbianconero (@ilbianconerocom) April 12, 2023

Quindici minuti di Juve alla Continassa, dove come di consueto è andato in scena l'allenamento aperto della vigilia di Juve-Sporting Lisbona, andata dei quarti di finale di Europa League. Al JTC, i bianconeri scendono in campo per la seduta che scalda l'attesa: guarda FOTO e VIDEO nella gallery qui in basso.12.00 - Vlahovic, De Sciglio e Alex Sandro non partecipano al torello, lavoro a parte per loro.11.50 - Allegri a colloquio con Arek Milik.C'è insieme ai compagni Dusan Vlahovic.