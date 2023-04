Una lunga, lunghissima vigilia, che porterà la Juve a giocarsi l’accesso alle semifinali di Europa League: domani sera, a Lisbona, Allegri e i suoi partiranno dall’1-0 dell’andata, consapevoli che con lo Sporting non basterà. Tutt’altro.



arrivano però buone notizie dall’infermeria: le ultime raccontano di Alex Sandro e De Sciglio di nuovo in gruppo. Con il recupero definitivo di Pogba è il minutaggio sempre maggiore di Federico Chiesa, Allegri dovrebbe avere a disposizione tutte le carte e il gruppo intero per affrontare lo Sporting.



La lunga vigilia parte però dalla Continassa, ancora da Torino. Ecco i 15 minuti di allenamento aperto dei bianconeri: scorri nella gallery per FOTO e VIDEO.