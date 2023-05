Vai Panita!



Che coppia Cuadrado-Gatti nel torello pic.twitter.com/l1RaL6LlEt — ilbianconero (@ilbianconerocom) May 17, 2023

Discorso di Allegri alla squadra prima dell'allenamento pre #JuveSiviglia pic.twitter.com/7oAntRqI3d — ilbianconero (@ilbianconerocom) May 17, 2023

È la vigilia die i bianconeri scendono in campo al Training Center della Continassa per la consueta rifinitura, prima di volare in direzione della penisola Iberica. Sciogliere i muscoli e allentare la tensione, le ultime prove per definire l'undici iniziale e le strategie da attuare in corsa, chi * in forma e chi meno. A tutto questo servirà la sessione mattutina d'allenamento, sotto la guida di MassimilianoTermina la parte di allenamento aperto ai media.Classico torello di inizio allenamento, in mezzo a rincorrere la coppia Gatti-Cuadrado.Inizia la parte atletica, corsettina leggera.Nessuna sorpresa, assenti Pogba, Bonucci e De Sciglio, tutti a disposizione il resto dei giocatori.Allegri ha riunito la squadra prima di iniziare l'allenamento.