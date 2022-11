Pre seduta #JuvePsg: Miretti vs Soulé, vince chi colpisce la traversa più volte pic.twitter.com/11rbD8vyos — ilbianconero (@ilbianconerocom) November 1, 2022

il gruppo al lavoro pic.twitter.com/WgMdCSXF7H — ilbianconero (@ilbianconerocom) November 1, 2022

Altro giro, altra vigilia. Ultima partita diper i bianconeri: domani laaffronta il, serve un risultato positivo per strappare con certezza l'Europa League, altrimenti si dovrà guardare la gara tra Maccabi e Benfica.Nella gallery dedicata, l'allenamento in diretta dei bianconeri: FOTO e VIDEO della Juventus che scende in campo per l'ultima seduta. Dodici assenti per Allegri, che dovrà ricorrere ancora una volta ai giovani in rosa.