Tornano le emozioni europee, seppur diluite. Stemma, colori e palloni dell’Europa League si impossessano per Training Center della Continassa, dove lasi è ritrovata questa mattina per il classico allenamento della vigilia di Coppa. Arriva il, nel turno intermedio della nuova competizione.Dopo il riscaldamento, torello per il gruppo bianconeroPogba inizia l'allenamento con il gruppo. Ci sono anche Cuadrado e Bonucci- Squadra in campo per il riscaldamento. A parte, riscaldamento individuale per PogbaTutte le ultime dalla Continassa, in diretta su Ilbianconero.com: scorri nella gallery per FOTO e VIDEO dall’allenamento.