Battuto il Nantes, ora è vera Europa League. Dopo i playoff, infatti, la Juventus affronta gli ottavi della seconda coppa europea e lo farà a partire da domani sera. Appuntamento all'Allianz Stadium, alle 21, per la gara di andata contro i tedeschi del Friburgo. Ma le emozioni europee al Training Center della Continassa iniziano già da oggi, dove la Juventus si ritrova questa mattina per il classico allenamento della vigilia, con i 15' aperti ai media. Appuntamento alle 12.Tutte le ultime dalla Continassa, in diretta su Ilbianconero.com: scorri nella gallery per FOTO e VIDEO dall’allenamento.