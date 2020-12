1









Altro giro, altra vigilia per la Juventus. Che questa mattina, ore 11.45, apre le porte ai giornalisti per mostrare la prima parte dell'ultimo allenamento alla Continassa prima della partenza per Barcellona (prevista intorno alle 16). IlBianconero.com vi fornirà la diretta testuale, foto e video della seduta.



12.00 - Inizia l'allenamento dei bianconeri agli ordini di Pirlo: c'è Buffon, out Chiellini e Demiral ancora infortunati. Fuori anche Khedira: il tedesco, pur non essendo in lista Champions di solito si allena regolarmente con la squadra.



LE PROBABILI FORMAZIONI



BARCELLONA (4-2-3-1): Ter Stegen, Junior, Mingueza, De Jong, Alba; Pjanic, Busquets; Griezmann, Messi, Dembele; Braithwaite.



JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Ramsey, Arthur, McKennie, Chiesa; Morata, Ronaldo.