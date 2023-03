Al via il torello pic.twitter.com/E9z4om3Huw — ilbianconero (@ilbianconerocom) March 15, 2023

in campo questa mattina alla Continassa per l'di rifinitura prima della partenza per la Germania: l'obiettivo della squadra di Massimiliano Allegri è quello di preparare al meglio la sfida di domani contro il, per strappare il pass per i quarti di finale di- Al via il torello- Aggregati alla squadra anche Mattia Compagnon, Enzo Barrenechea, Tommaso Maressa, Alessandro Citi e Luis Hasa- Ecco Federico Chiesa, Gleison Bremer e Fabio Miretti, che corrono a parte- Inizia la fase di riscaldamento- Squadra in campo alla Continassa: in gruppo anche Federico Chiesa e Gleison Bremer, lavoro a parte per Angel Di Maria, che dopo alcuni scatti in solitaria rientra in palestra